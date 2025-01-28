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Salihli Belediyesi yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının planlamalar doğrultusunda şehrin genelinde devam edeceğini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yolların modern ve güvenli bir hale getirileceği vurgulandı.

Kurudere Caddesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmaları, Salihli’nin genelindeki yol iyileştirme projeleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarda gerçekleştirilen asfaltlama ile vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Salihli’de güvenli ulaşım için yeni kavşak düzenlemesi

Salihli’de güvenli ulaşım için yeni kavşak düzenlemesi

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