Kurudere Caddesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmaları, Salihli’nin genelindeki yol iyileştirme projeleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarda gerçekleştirilen asfaltlama ile vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.
"Yollarımız daha modern ve güvenli olacak"
Salihli Belediyesi yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının planlamalar doğrultusunda şehrin genelinde devam edeceğini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yolların modern ve güvenli bir hale getirileceği vurgulandı.
Muhabir: Yasin Çetin