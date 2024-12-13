Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin sona ermesinin ardından, başkent Şam özgürlüğün simgesi haline geldi. Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak için tarihi Emevi Camii'ne akın etti.

Özgürlük Havası Emevi Camii'nde yaşandı

Suriye'de 27 Kasım’da muhaliflerin başlattığı Özgürlük Harekatı ile Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'da özgürlük coşkusu yaşanıyor. Başkentte halk, uzun bir aradan sonra özgürce geziyor. Emevi Camii, Esad sonrası özgürlüğün simgesi olarak özel bir anlam taşıyor. Dün akşam, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı, namaz kılma etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Esad'ın 61 yıl süren yönetiminin ardından, camide ilk kez özgürce Cuma namazı kılındı.

Türk Bayrağı ve coşku camiyi sarmaladı

Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Emevi Camii'nde toplanan kalabalık, Türkiye'nin desteklerini ve Suriye'deki özgürlük mücadelesini simgeleyen Türk bayrağını açarak büyük bir coşku sergiledi. Camideki bazı şahısların Türk bayrağını öpmesi ve büyük bir heyecanla tekbir getirmesi dikkat çekti. Bu anlar, Esad sonrası Suriye halkının özgürlük arzusu ve Türkiye'ye olan minnettarlıklarının bir yansıması olarak kaydedildi.