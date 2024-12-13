Dünyanın en prestijli oyun ödüllerinden biri olan The Game Awards 2024 dün gece gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılın en dikkat çeken kazananı ise Astro Bot oldu. Sony'nin PlayStation 5'e özel sevilen platform oyunu, güçlü rakiplerini geride bırakarak "Yılın Oyunu" ödülünü kazandı.
Yılın oyunu: Astro Bot
Sony'nin PlayStation 5 için geliştirdiği Astro Bot, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Elden Ring DLC’si Shadow of the Erdtree gibi güçlü adayları geride bırakarak Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü. Bu başarı, oyunun kalitesini ve yenilikçi yönlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Diğer kategorilerde öne çıkan kazananlar
- En İyi Yönetim: Astro Bot
- En İyi Hikaye Anlatımı: Metaphor: ReFantazio
- En İyi Sanat Yönetimi: Astro Bot
- En İyi Müzik ve Skor: Final Fantasy VII Rebirth
- En İyi Ses Tasarımı: Senua's Saga: Hellblade II
- En İyi Performans: Melina Juergens (Senua's Saga: Hellblade II)
- En İyi Bağımsız Oyun: Balatro
- En İyi Mobil Oyun: Balatro
- En İyi VR/AR Oyunu: Batman: Arkham Shadow
- En İyi Aksiyon Oyunu: Black Myth: Wukong
- En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: Astro Bot
- En İyi Rol Yapma Oyunu: Metaphor: ReFantazio
Kaynak: HABER MERKEZİ