Dünyanın en prestijli oyun ödüllerinden biri olan The Game Awards 2024 dün gece gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılın en dikkat çeken kazananı ise Astro Bot oldu. Sony'nin PlayStation 5'e özel sevilen platform oyunu, güçlü rakiplerini geride bırakarak "Yılın Oyunu" ödülünü kazandı.

Yılın oyunu: Astro Bot

Sony'nin PlayStation 5 için geliştirdiği Astro Bot, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Elden Ring DLC’si Shadow of the Erdtree gibi güçlü adayları geride bırakarak Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü. Bu başarı, oyunun kalitesini ve yenilikçi yönlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

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