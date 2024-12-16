Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir’i 3-1 yenerek zirveye olan takibini sürdürdü. Ancak maçın ardından sakatlıklar ve transfer gündemi öne çıktı. Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması, Fenerbahçe'nin savunma hattı için harekete geçmesine neden oldu. Ayrıca, Samet Akaydın’ın devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Becao'nun sezonu kapatıldı

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinin ardından sakatlık haberleriyle sarsıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Rodrigo Becao'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Samet Akaydın'dan ayrılık mesajı

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Samet Akaydın'ın devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu. Ercanlar, Akaydın'ın bireysel hatalarına dikkat çekerek, oyuncunun menajerine "kulüp bul" dediğini aktardı.

Fenerbahçe savunmaya takviye yapacak

Fenerbahçe'nin devre arasında savunmaya takviye yapacağı biliniyor. Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe'nin lider bir stoper arayışına girdiğini ve Merih Demiral’ı kadrosuna katmayı planladığını açıkladı. Mourinho’nun, oyunu yönlendirebilecek ve ayağı iyi bir savunmacı aradığı ifade ediliyor.