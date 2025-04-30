30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Aydın'daki akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. İlçelere göre küçük farklılıklar görülse de benzin ve motorin fiyatları 46,72 TL'ye kadar çıktı.

Benzinin litre fiyatı 46,35 TL'ye ulaştı

Aydın merkezde benzin litre fiyatı 46,33 TL olarak belirlenirken, Bozdoğan, Buharkent, Karpuzlu ve Kuyucak'ta bu fiyat 46,35 TL'ye kadar yükseldi. En düşük fiyat ise Didim, Efeler ve Söke gibi ilçelerde 46,33 TL seviyesinde kaldı.

Motorin fiyatı ilçelere göre değişiyor

Motorin litre fiyatı il genelinde 46,70 TL ile 46,72 TL arasında değişiyor. Bozdoğan, Kuyucak ve Karpuzlu, 46,72 TL ile en yüksek motorin fiyatına sahip ilçeler oldu. Aydın merkezi ve birçok ilçede ise fiyat 46,70 TL seviyesinde sabit kaldı.

LPG fiyatı tüm ilçelerde eşit: 27,07 TL

Otogaz fiyatlarında ise herhangi bir artış yaşanmadı. Tüm ilçelerde LPG fiyatı 27,07 TL olarak sabit kaldı. Bu durum, otogaz kullanıcıları için avantaj yaratmaya devam ediyor.