Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Futbolseverler, dev karşılaşmaların sahne alacağı bu günü sabırsızlıkla bekliyor. Aynı zamanda Süper Lig’de Galatasaray, erteleme maçında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Bugün, Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği karşılaşmada Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan, Liverpool ise Milan karşısında galibiyet arayacak. Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus ise dikkat çeken maçta PSV'yi ağırlayacak. Sporting Lizbon ise Portekiz’de Lille ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde günün ilk maçları 19:45’te başlayacak. İşte 17 Eylül Salı gününün maç programı:

19:45 Maçları

Juventus - PSV

Young Boys - Aston Villa

22:00 Maçları

Milan - Liverpool

Bayern Münih - Dinamo Zagreb

Real Madrid - Stuttgart

Sporting Lizbon - Lille

Dev karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.