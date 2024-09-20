Yeni formatıyla sezona başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Türk futbolcular damga vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden 6 milli futbolcumuz da ilk hafta itibariyle takımlarında süre aldılar.

Kenan Yıldız tarihe geçti

İtalya Serie A takımı Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Juventus’un PSV’yi 3-1 yendiği maçta, takımının ilk golünü atan Kenan, Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncusu unvanını kazandı. Bu golle Kenan, aynı zamanda bu sezonun Şampiyonlar Ligi açılış golünü atma onurunu da elde etti.

Kerem ve Orkun parladı

Dün oynanan Kızılyıldız-Benfica maçına Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü damga vurdu. Transfer döneminin son saatlerinde transfer olan Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine harika başladı. Kızılyıldız deplasmanını 2-1 ile geçen Benfica'da golleri Kerem ve Orkun kaydetti. Bu iki golle Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi’nde bir Avrupa takımı formasıyla aynı maçta gol atan ilk Türk futbolcular olarak tarihe geçtiler.

Arda Güler forma giydi

Son şampiyon Real Madrid kendi sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı 3-1 yendiği maçın 75. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler'de gösterdiği etkili performansla Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç forma giyen Türk futbolcusu oldu.

Hakan Çalhanoğlu ise Inter’in Manchester City ile 0-0 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 82 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca, Erencan Yardımcı da yeni takımı Sturm Graz'ın Brest ile oynadığı maçta 78. dakikada oyuna girerek kariyerinin ikinci Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.