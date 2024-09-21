Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla bu göreve getirilen Aydın, akademik kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.

Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir?

Prof. Dr. Fatma Aydın, 10 Ocak 1969’da Manisa’da doğdu. Orta ve lise eğitimini İzmir İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başlamış, 1995-1997 yılları arasında bu görevde bulunmuştur.

Uzmanlık ve akademik gelişim

Prof. Dr. Aydın, 1997-2001 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi aldı. 2007-2013 yılları arasında aynı üniversitede doçent unvanı aldıktan sonra, 2013 yılından itibaren profesörlük unvanıyla görevine devam etmektedir.

İdari görevleri

2014-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve sonrasında Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmış, 2017-2019 yılları arasında ise Turizm Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. Her iki dekanlık görevinde de eğitim akreditasyon süreçlerine liderlik etmiştir.

Yayınlar ve araştırma alanları

Prof. Dr. Aydın’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış yüzden fazla makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, birçok kitap bölümüne katkıda bulunmuş ve çeşitli uluslararası toplantılarda bildiriler sunmuştur. H-indeksi 20 olan Aydın, dermatoloji alanında önemli çalışmalara imza atmıştır.

Eğitim ve eğitim süreçleri

2004 yılında Washington-Baltimore ve 2007 yılında Cleveland Case Western Reserve Üniversitesi’nde alanıyla ilgili eğitim alarak bilgilerini pekiştirmiştir. 2015 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Fatma Aydın, evli ve Orhun Utku Aydın adında bir oğlu vardır.