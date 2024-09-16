Şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalan 31 yaşındaki kadın, hem bebek hem de anne olarak başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bu tıbbi olay, hem hastane hem de sağlık dünyasında geniş yankı buldu.

Ameliyatın detayları ve kitle

Samsun’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 31 yaşındaki hamile kadın, karnındaki anormal şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerde, karnında 30 santim çapında, 2 kilo 160 gram ağırlığında büyük bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, kitle ile ilgili yaptığı açıklamada, kitlenin sıvı dolu değil, hücrelerle dolu olduğunu belirtti. Bu durumun, kitlenin kanser olma ihtimalini artırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Üstün, "Hastamız 31 yaşında ve 8 haftalık hamile. Normal gebelik muayenesinde karında bir kitle fark edildi. Yapılan ön tahlillerde karın içinde 30 santim çapında solit bir kitle gördük. Bu kitle sıvı değil, hücrelerle doluydu ve bu durumun onkogenik yani kanser olma ihtimalini artırdığını belirledik. Hamilelik boyunca kitlenin büyümesi devam edecekti, bu nedenle ameliyatı erteleyemezdik," dedi.

Operasyon ve sonrasındaki tedavi süreci

Bir saat süren başarılı ameliyatla, kitle çıkarıldı ve hem anne hem de bebek sağlıkla kurtarıldı. Ameliyat sonrası tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Üstün, "Operasyon sonrası gebeliğin devamını sağlamak için tedaviye başladık. Kitle, karnı tamamen doldurmuştu ve daha da büyüdüğünde anne nefes almakta zorlanabilir, gebelik ve kitle arasındaki baskı riski artabilirdi. Bu nedenle ameliyat tam zamanında yapıldı," şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Üstün, ayrıca hastanın gelecek gebelikleri hakkında da bilgi verdi. "Ameliyattan sonra annenin tekrar gebe kalmasında hiçbir engel yok. Şu anki gebeliğin devam etmesini umuyoruz. Bebeği doğurduktan sonra bir iki yıl ara verip, yeniden çocuk sahibi olabilir," dedi. Ameliyat sonrası 31 yaşındaki kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi.