Samsun'un Çarşamba ilçesi Eğerceli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu'nun 30. kilometresinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Emir Can G. idaresindeki 55 ET 689 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, tarlaya yuvarlanarak ters döndü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Araç sürücüsü Emir Can G. ile araçta bulunan 19 yaşlarında olan Emre S. ve Feride O. kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüyor. Sürücünün alkollü olup olmadığı ve yol koşullarının kazaya etkisi araştırılıyor.