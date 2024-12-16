Samsun'un İlkadım ilçesinde bu sabah saatlerinde iki ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Hastane Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde saat 08.45'te meydana geldi.

Kaza detayları

Edinilen bilgilere göre, Burhan A.'nın kullandığı 55 AKR 57 plakalı ticari araç, kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen Ahmet C.'nin kullandığı 55 GVU 160 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet C. yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.