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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Pazar günü oynanan maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak verecek.

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Nasıl izlenir?

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Nasıl izlenir?

Süper Lig'de ilk hafta fikstürünün üçüncü günü ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Samsunspor - Beşiktaş maçı, 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 1. haftasında Beşiktaş , Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında aldıkları 5-0'lık Süper Kupa galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak.

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