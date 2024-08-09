Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 1. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında aldıkları 5-0'lık Süper Kupa galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak.
Maç ne zaman?
Süper Lig'de ilk hafta fikstürünün üçüncü günü ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Samsunspor - Beşiktaş maçı, 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacak.
Maç nasıl izlenir?
Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Pazar günü oynanan maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak verecek.