2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak ve bekleyiş yaratmıştı. Bu sabah, Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'dan gelen açıklama, erişim engelinin bugün kaldırılacağını doğruladı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta Instagram'a 'katalog suç' gerekçesiyle erişim engeli getirmişti. Ancak, META yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı belirtilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram erişim engelinin kaldırılması için görüşmelerin sürdüğünü ve bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulamıştı.

Mersin'de yaptığı açıklamada Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir duyuru yaptı. Burhan, "Instagram bugün açılıyor" şeklindeki ifadesiyle, engelin kaldırılacağı bilgisini paylaştı. Bu açıklama, Instagram kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Kullanıcılar erişebildiğini iddia ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram erişim engelinin kaldırılması için yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirtmişti. Uraloğlu, anlaşma sağlanması durumunda Instagram'ın erişime açılabileceğini ifade etmişti.

Instagram kullanıcıları, X sosyal medya platformunda #Açıldı hashtag'ı altında yaptıkları paylaşımlarda, VPN veya DNS ayarları yapmadan doğrudan Instagram'a erişim sağladıklarını öne sürüyor. Bu iddialar, engelin resmi olarak kaldırıldığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Instagram erişim engelinin resmi olarak kaldırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.