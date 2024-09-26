Sanatseverlere Müjde Aassm’de Ekim Ayı Dopdolu Geçecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), ekim ayında sanatseverleri zengin bir etkinlik takvimiyle ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir’in sanat ve kültür sahnesinin kalbi olan AASSM, konserler, atölyeler, film gösterimleri ve sergilerle dolu bir program sunarak her zevke hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sanatseverler, ekim ayında AASSM’de unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi yaşayacak.

“Can dostlarımız için el ele” konseri ile başlıyor

Ekim ayının açılışı, 1 Ekim’de saat 20.30’da Olten Filarmoni Orkestrası’nın düzenleyeceği “Can Dostlarımız için El Ele” konseriyle yapılacak. AASSM Büyük Salon’da gerçekleştirilecek bu anlamlı etkinlik, hayvan dostlarımıza dikkat çekmeyi amaçlıyor. Konserin ardından 2, 9, 16 ve 23 Ekim tarihlerinde, AASSM Müzik Kütüphanesi’nde Gündüz Öğüt’ün yöneteceği “Anlatılmayan Öyküler Yazım Atölyesi” düzenlenecek. Bu atölye, edebiyat ve müziğin birleştiği yaratıcı bir platform sunarak, katılımcılara yaratıcı yazarlık tekniklerinden kısa öykü yazma pratiklerine kadar birçok konuda rehberlik edecek. Gündüz Öğüt’ün keman performanslarıyla zenginleşecek atölyede, dil kurgusu, olay örgüsü ve karakter yaratımı gibi pek çok konu ele alınacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem açılış

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 3 Ekim saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da sanatseverlerle buluşarak ekim ayının ilk büyük konserini gerçekleştirecek. Senfonik müzik severler için kaçırılmayacak bu konser, yeni sezonun açılışını coşkulu bir şekilde kutlayacak. Hemen ardından 5 Ekim’de saat 20.00’de, dünyaca ünlü oda müziği topluluğu Kodaly Quartet, 57 yıllık müzik yolculuklarını İzmirlilerle paylaşacak. Bu prestijli topluluk, hem klasik müzik hem de oda müziği tutkunları için özel bir performans sergileyecek.

Kazakistan’dan büyüleyici bir konser

6 Ekim’de saat 17.00-20.30 arasında Kazakistan’ın ünlü çellisti Bagjan Oktabr, “Ruh Terapisi” adlı özel bir konser programıyla Büyük Salon’da sahne alacak. Oktabr’ın derin ve etkileyici müziğiyle dinleyicilere ruhsal bir yolculuk sunacak bu konser, İzmirli müzikseverler için unutulmaz bir deneyim olacak. 7 Ekim’de ise İzmir Senfoni Orkestrası, Denizbank sponsorluğunda sahne alacak ve dinleyicilere senfonik müziğin büyüsünü sunacak.

Emre Şen’den piyano resitali

Klasik müzik tutkunları için 10 Ekim’de Emre Şen’in piyano resitali AASSM Küçük Salon’da gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak bu özel performans, klasik müzik severler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak. Ertesi gün, 11 Ekim’de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın muhteşem performansı, Büyük Salon’da saat 20.00’de sahne alacak.

Senfoni ve Filarmoni Orkestralarının coşkusu

Olten Filarmoni Orkestrası, 16 Ekim saat 20.30’da bir kez daha AASSM sahnesine dönecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 18 Ekim’de saat 20.00’de müzikseverlerle buluşacak. Bu iki büyük orkestra, birbirinden etkileyici performanslarıyla AASSM sahnesini müziğin büyüsüyle dolduracak.

Müzik ziyafeti

Türk müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran ile birlikte 21 Ekim’de saat 20.30’da sahne alacak. Duru’nun etkileyici sesi, Baran’ın eşsiz kanun performansıyla birleşerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Aynı ay içerisinde, 23 Ekim’de saat 20.00’de “Bir Cumhuriyet Şarkısı” adlı film gösterimi Büyük Salon’da izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı bu film, Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme sürecini sinematik bir dille anlatıyor.

Cumhuriyet Bayramı'na özel senfoni konseri

Cumhuriyet Bayramı, Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın 28 Ekim’de saat 20.00’de düzenleyeceği özel konserle kutlanacak. Büyük Salon’da gerçekleştirilecek bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu müzikle taçlandıracak. Ayrıca 31 Ekim’de Acn Türk Gençlik Senfoni Orkestrası, aynı sahnede dinleyicilere unutulmaz bir konser sunacak.

Ekim ayı sergileri sanatseverleri bekliyor

AASSM, yalnızca müzikseverleri değil, sanatın her dalına ilgi duyanları da unutmadı. 4 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında “Kadın Anlatılarında Cumhuriyet” sergisi, Giriş Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, 15 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında “Esma’nın Büyüsü Tezhip” sergisi Alt Galeri’de ücretsiz olarak gezilebilecek. İzmirli sanatseverler, bu iki özel sergi ile Cumhuriyet’in kadın kahramanlarına ve geleneksel sanatlara dair derin bir yolculuğa çıkacak.