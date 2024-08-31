Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Elif Coşkun, biri engelli iki çocuğunu yanına alarak kayboldu. Kadının, çocuklardan birini yurda bıraktığı, diğerini ise yanındaki adamla rehin tuttuğu iddiaları aileyi perişan etti.

Bir anne ve iki kayıp çocuk

Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde yaşayan Veysi Coşkun, 3 ay önce askere giderek vatani görevini yerine getirmeye başladı. Ancak evde kalan eşi Elif Coşkun, iddialara göre, psikolojik sorunlar yaşadığı bir dönemde biri engelli iki çocuğunu da alarak ortadan kayboldu. Yaklaşık iki ay önce yaşanan bu olayda, Elif Coşkun’un Osman Kılıç adlı bir adamla kaçtığı ve çocuklardan birini yurda bıraktığı öne sürülüyor. Engelli olan diğer çocuğu ise yanındaki adamla birlikte rehin tuttuğu iddiaları, aileyi derin bir endişeye sürüklüyor.

"Yeğenimi sokak sokak arıyorum"

Çocukların halası Maksude Coşkun, olay sonrası yeğenlerinin peşine düştü. Kardeşi Veysi Coşkun’un askerde olduğunu belirten Maksude Coşkun, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, yeğenini sokak sokak aradığını söyledi. "Karakola defalarca gittim, ancak hala bir sonuç alamadık. Gelinimiz, biri yüzde 90 engelli olan iki çocuğunu rehin tutuyor. Yeğenimin ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor, aksi takdirde hayati tehlikesi var. Ne olur bize yardım edin" diyerek yetkililere seslendi.

"Psikolojik sorunları var tehlikeli bir durum"

Elif Coşkun’un psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor ve bu durumun çocukları için tehlike oluşturabileceği kaydediliyor. Hala Maksude Coşkun, yeğenlerinin sağ salim bulunması için herkesten yardım istiyor. "Gelinimizin akli dengesi yerinde değil. Çocuklardan birini yurda vermiş, diğerini ise yanında tutuyor. Özellikle engelli olan çocuğumuzun ilaçlarını düzgün kullanmaması, onun hayatını riske atıyor" diyerek içinde bulundukları çaresizliği dile getirdi.