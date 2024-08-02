Sarayköy'de Evlenecek Yabancılar Için Dikkat Çeken Karar!

2024 Temmuz ayında gerçekleştirilen Sarayköy Belediyesi Meclis Toplantısında, yabancı uyruklu çiftlerden alınacak nikah ücreti konusunda bir düzenleme yapıldı. Mevcut "Evlendirme Dosyası Hazırlama Ücreti 300,00 TL (KDV Hariç)" ifadesi, "Yabancı Çiftlerden Alınacak Nikah Akdi Ücreti 30.000,00 TL (KDV Hariç)" şeklinde değiştirilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ağustos ayı düzenlemeleri

Ağustos ayında yapılan meclis toplantısında ise yabancı uyruklu kişiler için adres ve numarataj belgeleri ücreti belirlendi. 1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen meclis oturumunda, 2024 yılı Gelir Ücret Tarifesi’ne yabancılardan alınacak adres ve numarataj belgesi ücreti olarak 30.000,00 TL + KDV eklenmesi kararlaştırıldı.

Başkan Konya'nın açıklamaları

Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, yapılan düzenlemelere ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu gündemimizin ana konusu Suriyeliler. Memleketimizde bizim kurallarımız geçerlidir ve misafirlikte belli bir yere kadar, belli bir saatten sonra sıkıntı yaratıyor. Biz yöneticiler ve vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşamaktayız. Şu anda geleceğimizi sıkıntıya sokan bir süreç içerisindeyiz. Yöneticiler olarak, hem iktidar hem de muhalefet meclis üyeleri olarak, vatanımızın birliği ve memleketimizin yaşam kalitesinin yükselmesi için bazı önlemler almamız gerekiyor."

Başkan Konya, yabancı uyruklu vatandaşlar için nikah, adres ve numarataj ücretlerindeki artış kararını şu şekilde açıkladı: "Yabancı uyruklu vatandaşlar, evlenmek veya ilçemizde oturmak istiyorlarsa, artık bu yeni ücretleri ödemek zorundalar. Belediye olarak, bundan sonra yabancı uyruklu kişilere yardım veya işlerini kolaylaştırmaya yönelik bir faydamız olmayacaktır."