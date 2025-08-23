İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Çeşme’de yaşanan su sorunuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Çeşme’ye su verilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Yıldız, “Bugün musluklardan su akmıyorsa bunun tek sorumlusu CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.

AK Parti hükümetlerinin İzmir’e kazandırdığı yatırımları hatırlatan Yıldız, Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla son 23 yılda kente 36 baraj, 10 gölet, 9 yeraltı depolaması, 51 sulama tesisi, 5 içme suyu tesisi ve 109 taşkın koruma tesisi olmak üzere 221 yatırım yapıldığını belirtti. Çeşme özelinde de Karareis Barajı ve Salman Göleti’nin yanı sıra 33 kilometrelik çelik boru hattı, yükleme depoları, 3 terfi merkezi ve günlük 23 bin 760 metreküp kapasiteli arıtma tesisinin tamamlandığını dile getirdi.

Bakanlık tarafından belediyelerin görev alanına giren yatırımların dahi üstlenildiğini vurgulayan Yıldız, “Arıtma tesisleri ve iletim hatlarının yapımı belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen, Bakanlığımız 600 milyon TL’lik ek yatırım yaparak bu yükü de aldı. DSİ geçtiğimiz hafta İZSU hatlarına suyu verdi. İZSU da dezenfekte işlemleri için su alımına başladı. Yani tesis hazır, kaynak hazır, su hazır. Buna rağmen CHP’li yöneticiler çıkıp ‘Hükümet görevini yapmıyor’ diyerek kamuoyunu yanıltıyor” ifadelerini kullandı.

İzmir’de yıllardır gerekli altyapı yatırımlarının yapılmadığını söyleyen Yıldız, kayıp-kaçak oranlarının da bunun en büyük göstergesi olduğunu belirtti. 2014 yılında çıkarılan yönetmeliğe göre büyükşehirlerde kayıp oranının yüzde 25’in altında olması gerektiğini hatırlatan Yıldız, “Aradan geçen 11 yıla rağmen İzmir hâlâ bu oranın çok üzerinde. Bu ihmalkârlığın bedelini ise vatandaşımız susuz kalarak ödüyor” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla İller Bankası üzerinden İzmir’e 5,2 milyar TL kredi sağlandığını da hatırlatan Yıldız, “Ancak hala ihale yapılmadı, işe başlanmadı. Çeşme’ye su verilmesinin önünde hiçbir engel yoktur. DSİ üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra Büyükşehir Belediyesi’nde. Artık vatandaşımızı susuz bırakmayın” diye konuştu.