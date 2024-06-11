SAT sınavı, yalnızca Amerika’da değil, Avustralya, Kanada ve Avrupa’nın birçok ülkesinde de adayların Matematiksel, Eleştirel Okuma ve Yazma becerilerini ölçmek için kullanılıyor. Peki, SAT sınavı nedir, ne zaman yapılır, neleri içerir? Detaylar haberimizde!

SAT testi nedir?

SAT testi, Amerikan üniversiteleri tarafından aday öğrencilerin akademik yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan standartlaştırılmış bir giriş sınavıdır. Üniversiteler, lise sonrası yeterliliklerin yanı sıra bu testi de kabul ederek öğrencilerin akademik yetkinliklerini doğrulamak isterler. SAT sınavı ipuçları ve detayları için yazımıza göz atabilirsiniz.

SAT'ın geçmişi ve tanımı

Başlangıçta Scholastic Aptitude Test olarak bilinen SAT, günümüzde Scholastic Assessment Test olarak anılmaktadır. SAT, ABD’de standartlaştırılmış iki genel üniversite giriş sınavından biridir; diğer sınav ise ACT'dir. College Board tarafından düzenlenen SAT, 1926 yılından beri lise öğrencilerinin üniversiteye hazır olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

SAT sınav türleri nelerdir?

SAT, SAT 1 ve SAT 2 olarak ikiye ayrılır: SAT Reasoning Test ve SAT Subject Test. Ancak, 2021 yılı itibariyle College Board tarafından SAT 2 kaldırılmıştır. Artık sadece SAT 1 testi uygulanmaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı Essay bölümü de kaldırılmıştır.

2023 güncellemeleri

College Board, 2023 itibariyle SAT sınavının dijital ortama geçeceğini ve süresinin 3 saatten 2 saate düşürüleceğini açıkladı. Ayrıca, matematik bölümünde hesap makinesi kullanımı da serbest olacak. Güncellemeler için College Board’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SAT sınavı ne kadar sürer?

SAT sınavı üç bölümden oluşur: Okuma, Yazma ve Dil, Matematik. Toplamda 154 çoktan seçmeli soruya sahiptir ve yaklaşık 3 saat sürer. En yüksek puan 1600, en düşük puan ise 1060’tır.

SAT Reading: 65 dakika

SAT Writing and Language: 35 dakika

SAT Math: 80 dakika

SAT sınavı konuları nelerdir?

SAT sınavı, okuma, yazma ve dil, matematik bölümlerinden oluşan çoktan seçmeli bir testtir. İşte bu bölümler hakkında detaylar:

SAT reading

SAT Reading testi, grafikler ve tablolar içerebilen 52 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Sosyal bilgiler, bilim ve tarih alanlarını kapsayan metinlerle kelimelerin ve bilgilerin bağlamını anlamanızı test eder.

SAT writing and language

Bu bölüm, 44 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Okuma, düzeltme ve önerilerde bulunma yeteneğinizi test eder. Dilbilgisi, noktalama işaretleri ve cümle yapısı gibi konularda değerlendirileceksiniz.

SAT mathematics

Matematik bölümü, hesap makinesi kullanabileceğiniz ve kullanamayacağınız iki alt bölüme ayrılır. 45’i çoktan seçmeli ve 13’ü tablo sorusu olmak üzere toplam 58 sorudan oluşur. Matematik bölümü doğrusal denklemler, istatistikler ve problem çözme konularını içerir.

SAT sınav tarihleri ve başvuruları

SAT sınavına girmek isteyenler, sınav tarihinden iki ay önce başvurularını yapmalıdır. Testler genellikle Ekim, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında yapılır. 2022 ve 2023 yılı SAT sınav tarihleri:

1 Ekim 2022

3 Aralık 2022

11 Mart 2023

6 Mayıs 2023

3 Haziran 2023

SAT sınav merkezleri

Dünya genelinde birçok SAT sınav merkezi bulunmaktadır. Türkiye’deki sınav merkezlerini College Board’un resmi web sitesinden öğrenebilir, size en yakın merkezi seçerek kayıt olabilirsiniz.

SAT sınav ücreti

SAT sınav ücreti ülkelere göre değişiklik gösterir. ABD dışında sınava girenler için ücret 60 ABD Doları’dır. Türkiye’de bu ücret 49$’dır. Test merkezi değişikliği veya sınav kaydının iptali durumunda ek ücret ödenmesi gerekebilir.

SAT sınavı için uygunluk kriterleri

SAT için belirli bir uygunluk kriteri yoktur. Adayların lise son sınıfta ya da lise mezunu olması ve yurtdışında lisans eğitimi almak istemesi yeterlidir. İngilizce seviyesinin en az Upper Intermediate olması önerilir.

Neden SAT sınavına girmeli?

Bazı üniversiteler SAT puanına göre burs verir.

Bazı iş başvurularında SAT puanı istenir.

ABD okullarının çoğu lisans kabulü için SAT puanı talep eder.

SAT sınav ücreti diğer sınavlara göre nispeten daha düşüktür.

SAT sınavının geçerlilik süresi

SAT puanının geçerlilik süresi teknik olarak yoktur. Ancak, birçok üniversite 5 yıldan eski puanları kabul etmemektedir. Bu nedenle, başvuru yapacağınız üniversitelerin kriterlerini kontrol etmeniz önemlidir.

Hangi üniversiteler SAT puanını kabul ediyor?

SAT puanı, 400 ile 1600 arasında değerlendirilir. Okuma, yazma ve dil bölümü 800 üzerinden, matematik bölümü ise ek 800 puan üzerinden puanlanır. Ortalama puan 1.060’tır.

SAT Sınavına nasıl hazırlanabilirsiniz?

SAT sınavı için erken hazırlık yapmak ve uygulama testleri çözmek önemlidir. Kelime dağarcığınızı geliştirmek için yaygın kullanılan kelimeleri inceleyin. Okuma, yazma ve dil, matematik bölümlerine yönelik çalışmalar yapın.