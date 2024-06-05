Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok insan doğayla iç içe olmak ve temiz hava almak için orman kamplarını tercih etmektedir. Kamp yapmak keyifli bir aktivite olsa da, ormanlık alanlarda bazı kurallara uymak ve dikkatli davranmak hayati önem taşımaktadır. Bu kurallara uymamak hem ormanlarımızın zarar görmesine hem de maddi ve cezai yaptırımlara maruz kalmamıza neden olabilir.

İşte 2024 yılında ormanlara girişin yasaklandığı iller:

Çanakkale: 1 Haziran 2024 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında

Aydın: 1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında

Hatay: 1 Mayıs 2024 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında

Muğla: 1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında

Kütahya: 1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında

Kastamonu: 1 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında

Bursa: 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren

Bartın: 1 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında

Kırklareli: 8 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında

Yozgat: 1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında

Balıkesir: 3 Haziran- 30 Eylül arasında

Orman yasağı ihlalinin cezası ne kadar?

Orman yasağını ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası verilebilmektedir. Yasakların başlamasından sonra ormanlara izinsiz giriş çıkış yapanlar Kabahatler Kanunu 32. Maddesi kapsamında para cezasına çarptırılmaktadır. İzin verilmeyen yerlerde ateş yakmanın cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır.

Ormana neden giriş yasağı konuluyor?

Orman giriş yasağı, orman yangınlarının önüne geçmek için en önemli tedbirlerden biridir. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ve kuraklığın artması, orman yangınlarının çıkma riskini artırmaktadır. Ormana giriş yasağı ile bu risk minimize edilmeye çalışılmaktadır.

Ormana giriş yasağı dışında yangını önlemek için neler yapabiliriz?

Orman yangınlarını önlemek için ormanlarda ateş yakmamak, sigara izmaritlerini yere atmamak, ormanlık alanlarda piknik yapmamak ve çöplerimizi geride bırakmamak gibi tedbirlere uymak önemlidir. Ayrıca, orman yangını gördüğümüzde 177 Orman Yangınları İhbar Hattı'nı arayarak durumu yetkililere bildirmeliyiz.