İzmir’de görülen davada tutuklu 20 sanık tahliye edildi

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamasıyla yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği 2025/609 esas sayılı davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye çalışanları, iş insanları ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda sanık yargılanırken, mahkeme heyeti önemli bir karar verdi.

Sanıklardan 20’si hakkında tutukluluğun kaldırılmasına ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, sabit ikamet ve delil durumu gerekçesiyle tahliyeye hükmetti

Tahliye kararı verilen sanıklar için mahkeme, sabit ikametgâha sahip olmalarını, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve kaçma şüphesinin bulunmamasını gerekçe gösterdi. CMK 109/3-a maddesi gereğince yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Tahliye edilenler arasında belediye çalışanları ve iş insanları yer aldı

Serbest bırakılan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı profiller dikkat çekti. Tahliye edilen 20 kişi arasında Ali Arkun, Alper Tütüncü, Cihan Ağgül, Çağrı Şakar, Gökay Bostancı, Hamdi Ziya Aydın, Heval Savaş Kaya, İsmet Ürem, Kaan Karanfil, Leylan Ekinci, Metin İpekçi, Murat Karakuş, Mustafa Kapı, Mustafa Yücel Turan, Onur Başbüyük, Selman Tandoğan, Süleyman Serdar Aksay, Şükriye Yavuz, Tayfun Üğe ve Turgay Balkar yer aldı. Bu kişiler, yargılamaları devam etmek üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu diğer sanıklar için süreç sürüyor

Mahkeme, aynı dosyada yer alan diğer sanıklar için ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Aralarında Suat Öztürk, Cemal Türkmen, Haktan Umut Cömert, Bedran Kılınçaslan, Bahadır Yöney, Hüseyin Gürel, Özgür Ozan Yılmaz, Ozan Solak, Sercan Kahya, Buket Berber, Ekrem Turan, Atakan Tümer, Ali Erkin Keskin, Murat Varlı Orpak, Şule Kök Yıldırım, Volkan Boztürkmen, Sibel Tatar ve Turgay Türkyılmaz gibi isimlerin bulunduğu bu sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar verildi.

Belediyeye yazı yazılmasına karar verildi

Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazarak, sanıkların eylemleri sonucunda kuruma bir zarar doğup doğmadığının tespit edilmesini talep etti. Belediye, varsa oluşan zararın kapsamını detaylı bir şekilde mahkemeye bildirecek.

Sayıştay’dan rapor talep edildi

Davaya konu olan kamu ihaleleri ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan da bilgi istendi. Mahkeme, Sayıştay’dan inceleme yapılıp yapılmadığını ve bu kapsamda herhangi bir rapor düzenlenip düzenlenmediğini sordu. Mevcut bir raporun bulunması halinde dosyaya sunulmasına karar verildi.

Duruşma tarihi Kasım ayına ertelendi



Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle duruşmaların daha uygun bir salonda yapılabilmesi için komisyon başkanlığına başvuruda bulunuldu. Dava, 25 Kasım 2025 günü saat 09:40’ta görülmeye devam edilecek. Bir sonraki aşamada sanık savunmaları alınacak, ardından tanık dinlenmesi ve bilirkişi raporu gibi işlemler değerlendirilecek.