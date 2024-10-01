Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

Kış sezonu resmen başladı

Bolu'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde, özellikle 2.200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi, bu yılın ilk karını aldı ve yeşil alanlar beyaz bir örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kış sezonunun başlangıcı olarak nitelendirilen bu kar yağışı, bölge halkında ve doğa tutkunlarında heyecan yarattı.

Kent turizmi için umut veriyor

İki gündür süren sağanak yağışlar, Bolu’da yaşamı olumsuz etkileyerek zorluklara yol açmıştı. Ancak, kar yağışının başlaması, özellikle kayak ve kış turizmi için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kartalkaya'da akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.