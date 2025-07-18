Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'deki başvurular için Schengen vizesi prosedürlerini kolaylaştıran yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni kurallar kapsamında, daha önce vize almış ve kurallara uygun şekilde kullanmış olan Türk vatandaşları, kademeli şekilde 5 yıla kadar çok girişli vize alabilecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski, sistemin randevu krizini de çözmesini beklediklerini söyledi.



Artık tek kısa vizeden sonra çok girişli alınabilecek

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan karar, “Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesine dair uyarlanmış kurallar” başlığıyla açıklandı.

Komisyon, geçmişte vizesini düzenli, yasal ve kurallara uygun şekilde kullanan Türk vatandaşlarının düşük göç ve güvenlik riski taşıdığı sonucuna vardı. Bu doğrultuda, bu gruba daha elverişli vize koşulları sunulacak.

Vize süreleri nasıl işleyecek?

Yeni uygulamaya göre, önceki vizelerin süresine ve başvuru zamanına göre aşağıdaki sürelerde çok girişli Schengen vizeleri verilecek:

Önceki kısa vizesinden 1 yıl içinde başvurursa → 6 aylık çok girişli vize

Önceki 6 aylık vizeden 2 yıl içinde başvurursa → 1 yıllık vize

Önceki 1 yıllık vizeden 2 yıl içinde başvurursa → 3 yıllık vize

Önceki 3 yıllık vizeden 2 yıl içinde başvurursa → 5 yıllık vize

Ancak, bu vizelerin hiçbiri pasaport süresini aşamayacak. Ayrıca, vize süresi, pasaportun bitiş tarihinden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

Hangi ülkelerde geçerli olacak?

Yeni karar, Türkiye'deki Schengen başvurularında şu ülkeler için geçerli olacak:

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, GKRY, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.

Not: Uygulama yalnızca Türkiye'de ikamet eden bireylerin kısa süreli vize başvurularında geçerli olacak. Ticari taşımacılık yapan kamyon şoförleri bu sistemden yararlanamayacak.

AB Delegasyonu Başkanı’ndan uyarı: “Acentalara para kaptırmayın”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Ankara’da yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Yeni Cascade kuralı ile artık Türk vatandaşları bir defa kısa vize aldıktan sonra, ikinci başvurularında 6 aylık, üçüncüsünde 1 yıllık, sonra 3 yıllık ve ardından 5 yıllık vize alabilecek.”

Ossowski ayrıca vatandaşları uyardı:

“Yetkili vize merkezleri dışında hiçbir yere başvurmayın. Acentalara ekstra para vermenize gerek yok. Yeni sistemle her şey daha şeffaf ve hızlı olacak.”

“Randevu krizi çözülebilir”

Yeni sistemin, vize randevularında yaşanan yoğunluğu azaltması ve başvuru sürecini rahatlatması bekleniyor. Büyükelçi Ossowski, sürecin oturmasıyla birlikte hem vatandaşların bekleme süresinin kısalacağını hem de aracı kurumlara olan bağımlılığın azalacağını belirtti.

İlk başvuru hangi ülkeye yapılmalı?

Ossowski, Schengen bölgesinde hangi ülkeden başvurulacağının sistem açısından fark yaratmadığını belirtti ancak şu uyarıyı yaptı:

“İlk girişinizi, size vizeyi veren ülkeden yapmalısınız. Bu kural halen geçerliliğini koruyor.”