Seferihisar Belediyesi Yarı Zamanlı Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen Oyun Grubu Atölyesi sertifika töreni gerçekleşti. Programı tamamlayan minikler ve ailelerine sertifikaları takdim edildi.

18–48 ay arası çocuklara ebeveyn katılımlı olarak hizmet veren atölye, haftada iki gün birer saatlik buluşmalarla hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunuyor.

Üç aylık program boyunca minikler; kum boyama, waffle yapma, tavşan besleme, patates baskı gibi etkinliklerle motor becerilerini geliştirirken, ebeveynler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın gelişimini desteklemek ve ailelerimizin yanında olmak bizim için çok kıymetli. Onların gözlerindeki mutluluk, geleceğe dair en büyük umudumuz. Tüm minik öğrencileri ve ailelerimizi yürekten kutluyorum” dedi.