Yazı Skandalı Töreni Gölgeledi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yayın organı 9 Eylül Gazetesi'nin 13. kuruluş yıldönümü etkinliğinde büyük bir kriz yaşandı. Gazetenin özel durumu, Atilla Sertel'e ait olması gereken yazının başlığı doğruydu ancak içerikte Yazar Vecdi Sayar'ın Başkan Cemil Tugay'ı eleştiren yazısı yer aldı.

Sertel Kürsüde Düzeltti

Gazetede yayınlanan yazının kendisine ait olmadığını belirten CHP İzmir eski Milletvekili Sertel, “Benim Cemil Başkan'la bir sorunum yok. Olsa tarihinde söylerim. Ama içerikte bana ait tek cümle yok” dedi. Sertel'in açıklamasıyla Cemiyet yönetimiyle ilk kez bir koleksiyon ortaya çıktı.



Tugay Çok Sinirlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaşadığı hataya çok sinirlendi, törenlerde dünyaya yansımamış olsa da, sonrasında net bir şekilde ortaya çıktı. Belediyenin 9 Eylül Gazetesi alımlarının durdurulduğu öğrenildi. Böylece yaşanan “sehven” krizi, sadece bir törene değil, Cemiyet ile Gazete'ye ekonomik bir bedel olarak da yansıdı.

Özür, Kriz Dindirmedi

Cemiyet, yazılı açıklamayla “sehven” yapılan hatalı kabul etti, Sertel'den ve yazıda ismi geçen kurumlardan özür diledi. Ancak bu açıklama, Başkan Tugay'ın tepkisini yumuşatmaya yetmedi. Kriz, İzmir basın camiasında uzun süre konuşulacak gibi duruyor...