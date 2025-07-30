İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Aranan Personel Yetişiyor" adlı mesleki eğitim projesi kapsamında ilk eğitim programı başarıyla tamamlandı.

İZKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürütülen bu proje, bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı ve işsiz gençlerin mesleki yeterlilik kazanmalarını hedefliyor. Makine Bakım ve Çelik Kaynak alanlarında verilen eğitimler, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.

Katılımcılar ücretsiz eğitim aldı

Katılımcılar, ücretsiz olarak sunulan toplam 80 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlara giren kursiyerler, başarıyla tamamladıkları takdirde Aliağa Ticaret Odası üyesi işletmelerle iş görüşmesine davet edilerek istihdam edilme fırsatı yakaladı.

Proje kapsamında Çelik Kaynak kursiyeri ve inşaat mühendisi Büşra Ömeroğlu, Instagram üzerinden gördüğü ilanla programa katıldığını ve eğitimlerin verimli geçtiğini belirtti. Makine Bakım kursiyeri Ekin Baloğlu ise meslek lisesi eğitimi alamamasına rağmen kurs sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Eğitim donanımı ve belge avantaj sağladı

Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alan Şefi Zafer Orak, projenin hem okulun donanım kapasitesini artırdığını hem de işsiz gençlere meslek kazandırdığını ifade etti. Katılımcıların Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun uluslararası geçerliliğe sahip belgelerini almaya hak kazandığı belirtildi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Zafer Gültekin, Aliağa gibi sanayi bölgesinde kaynakçı ihtiyacının fazla olduğunu ve kursun nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli rol oynadığını açıkladı. Gültekin, adayların programa yoğun ilgi gösterdiğini ve başarıyla tamamladığını vurguladı.

Yeni eğitim dönemleri planlandı

Aliağa Ticaret Odası yetkilileri, 18 ile 45 yaş arasındaki işsiz bireyleri hedef alan projede yeni eğitimlerin planlandığını, Makine Bakım, Çelik Kaynak ve Metal Kesim alanlarında kayıtların devam ettiğini bildirdi. Projenin 18 ay boyunca farklı dönemlerde devam edeceği açıklandı.