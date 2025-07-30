Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selahattin Can, Edirne’de 664.sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde küçük boy kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Genç pehlivan, elde ettiği bu büyük başarı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Selahattin Can ve okul idarecileri, Şube Müdürü Hayati Duman eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci ile bir araya geldi. Can, şampiyonluğa giden süreçte yaşadığı heyecanı ve hazırlık dönemini anlattı.

Ata sporu güreşin genç nesiller tarafından taşınması önemli oldu

Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ata sporu güreşin genç kuşaklar tarafından gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Sünnetci, "Ülkemizin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilimizi başarıyla temsil eden ve şampiyonluğuyla gururlandıran Selahattin’i tebrik ediyorum. Sizler gibi kültür ve geleneklerimizi yaşatan gençler olduğu sürece bu milletin gücü daim olur" dedi.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Böylece genç sporcuya ve ekibine başarı dilekleri iletildi.