Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sırrı Süreyya Önder'e yazdığı mektubunda, Önder'e olan destek ve sevgisini dile getirdi.

Demirtaş cümlelerine 'Seni seviyoruz Sırrı abi' diyerek başladı

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden, kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılarak zor bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder’e bir mektup yazdı. Mektubunda, "Seni seviyoruz Sırrı abi" diyerek duygusal bir başlangıç yaptı.

'Barış elçisi olmak zor iştir'

Demirtaş, mektubunda, barış elçisi olmanın zorluğuna dikkat çekti. “Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde, anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez” ifadelerini kullandı.

'Sırrı bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak'

Demirtaş, mektubunun sonunda, Sırrı Süreyya Önder’in barış mücadelesinin sonuçlarını göreceğine ve bunun hak edilmiş bir ödül olacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Sırrı bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı abi, dualarımız kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim."

Tutuklu yargılanan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mektubu şöyle;

"Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; annelerin, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.”

“Cezaevi ziyaretindeydik. Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaz kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, oburlar, ambulans çağırmaya yeltendi, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barış konuşmamızın zarifliğiyle Sırrı Bey geçmiş dönemin tüm zamanın neşesini takınmaya çalışarak “Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok bize! Orda girişimize söz verdik, ‘önce barış, ölürsek Allah’ın emri’.” Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.”

“Kürt-Türk herkes bilmeli ki; Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerledi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayakta kalacak. Bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim."