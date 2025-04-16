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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

İlgili yolsuzluk soruşturması kapsamında Beykoz Belediyesi’ndeki bazı ihalelerin incelendiği ve farklı isimlere yönelik incelemelerin de devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alınan Gül, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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