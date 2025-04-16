Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alınan Gül, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Adliyeye sevk edildi
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gül, sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Fidan Gül hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma sürüyor
İlgili yolsuzluk soruşturması kapsamında Beykoz Belediyesi’ndeki bazı ihalelerin incelendiği ve farklı isimlere yönelik incelemelerin de devam ettiği öğrenildi.