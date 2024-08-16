Türk müziğinin dikkat çeken isimlerinden Semicenk, 29 Eylül 2024 Pazar akşamı saat 21:00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

“Unutmak Öyle Kolay mı Sandın”, “Herkes Gibisin” ve “Masal Gibi” gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Semicenk, kendine has tarzı ve enerjik performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser, Semicenk’in müzikteki yenilikçi yaklaşımını deneyimlemek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.