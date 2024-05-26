Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyükelçiler, atölye sonunda yine Akkor'un hazırladığı kahvaltı masasına geçti ve Türk kahvaltı kültürü hakkında şeften bilgi aldı.

Kadın büyükelçiler, kendileri için özel hazırlanan önlükleri giyip, bandanaları takarak Akkor eşliğinde börek yaptı.

Akkor, Selanik böreğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği börek olduğunu belirterek, püf noktalarını anlattı.

Şef Yunus Emre Akkor , Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe'nin ev sahipliğinde düzenlenen atölyede kadın büyükelçilere Selanik böreğinin yapımını gösterdi.

Atölyeye, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saima Sayed, Küba'nın Dakar Büyükelçisi Maydolis Barbara Sosa Hilton, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilcisi Tracey Hebert-Seck, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Silvia Danailov, Birleşmiş Milletler Senegal Mukim Koordinatörü Aminata Maiga ve Avusturya'nın Dakar Büyükelçisi Ursula Fahringer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde mutfak atölyesi düzenlendi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.