İzmir’de gerçekleşen 3. Altın Üzüm Ödül Töreni, 2025 yılının en başarılı isimlerini bir araya getirdi. TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ile Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural, uzun yıllara dayanan kariyerindeki başarıları nedeniyle “2025 Yılında Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Bural’a ödülünü, Altın Üzüm Ödül Komitesi Başkanı Engin Kurt ve İzmir Futbol Kulüpleri Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten birlikte takdim etti. Törende yaptığı konuşmada Bural, “Bir Bucalı ve İzmirli olarak bu ödül benim için büyük bir gurur kaynağı. İzmir’in ve Türkiye’nin her platformda en iyi şekilde temsil edilmesi en büyük dileğim” dedi.

24 Temmuz 2024’te TFF Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevine atanan Bural, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi olarak da Türkiye’yi temsil ediyor. 1975-1982 yılları arasında İzmir’de profesyonel futbol altyapısında futbol oynayan Bural, 1986’da Polis Akademisi’nden mezun oldu ve 1991-1996 arasında Polis Milli Futbol Takımı’nda antrenörlük yaptı.

Gazi Üniversitesi’nde Spor Sosyolojisi yüksek lisansını tamamlayan Bural, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde doktora derslerini aldı. 2004’te İtalyan Güvenlik Kuvvetleri Akademisi’nden mezun oldu ve aynı yıl Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonu’nda Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2013-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmaları yönetti.

Futbolculuktan uluslararası görevlere, emniyet ve spor yönetimine uzanan kariyeriyle Şerafettin Bural, İzmir ve Türkiye için önemli bir değer olarak öne çıkıyor. 3. Altın Üzüm Ödül Töreni’nde aldığı “Yaşamda Başarı Ödülü”, onun disiplinli ve azimli çalışmasının somut bir göstergesi oldu.

Bural, törende ayrıca “2025 Yılı Spor Adamı” seçilen İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye ödülünü takdim ederek gecede unutulmaz bir an yaşattı.