Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve 50'den fazla ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim ajansının sahibi Ayşe Barım, sektördeki tekelleşme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ajansa bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in yaşadığı reklam aşkı iddiaları ise olay yarattı.

Tanık olarak ifade verecek

Rekabet Kurulu’nun başlattığı soruşturma kapsamında, Serenay Sarıkaya’nın tanık olarak ifade vereceği öğrenildi. İddiaya göre, ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in birlikteliği gerçekte reklam amaçlıydı ve bu ilişkinin gerçekleştirilmesi için bir iş adamı tarafından 5 milyon dolar ödendiği öne sürülmüştü.

ID İletişim ve ajansın sahibi Ayşe Barım, sektördeki birçok oyuncunun işlerini engelleyerek tekelleşme oluşturmakla suçlanıyor. Barım'ın, kendisini dinlemeyen oyuncularını piyasadan sileceği yönünde söylediği iddialar da soruşturma dosyasındaki yerini aldı.