UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk sezonu devam ederken, Macaristan ekibi Ferencvaros, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen iki takım, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst tur için avantaj yakalamayı hedefliyor.

Ferencvaros - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ferencvaros - AZ Alkmaar karşılaşması, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak. Mücadele, Türkiye’de Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

İki takım da playoff sıralamasında yer alırken, olası mağlubiyet veya galibiyet durumunda sıralamaları değişebilir.

Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Tabii platformu üzerinden canlı takip edebilirler.