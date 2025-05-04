Arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi ünlü sanatçı Serkan Kaya İzmir’de sahne aldı.Serkan Kaya konseri izlemeye gelen hayranlarını adeta mest ederek kendilerinden geçirdi.

3 Mayıs Cumartesi gecesi Bayraklı Ege Perla’da kapılarını açan İzmir’in en büyük eğlence mekanı Yeni Gazino sahnesinde hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlerde sahnedeki yerini alan usta yorumcu seslendirdiği eski ve yeni şarkılarıyla kendisini dinleyenleri adeta mest etti. Arabesk rüzgarının estiği gecede açılışa katılan davetliler ünlü sanatçıya seslendirdiği şarkılarda eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Serkan Kaya’nın sahnesi kadar Yeni Gazino’nun atmosferi de geceye katılanların beğenisini topladı.