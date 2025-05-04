Vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in, ölümünden 1.5 ay önce Turhan Çömez'i arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder, vefatından önce destek istemiş

Dün yaşamını yitiren DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, vefatından yaklaşık 1.5 ay önce İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i arayarak sağlık durumu hakkında destek istediği öğrenildi. Çömez, Önder ile yaptığı bu görüşmeyi dün akşam katıldığı televizyon programında anlattı.

"Benim aortumda ciddi bir anevrizma var"

İYİ Partili Turhan Çömez, SÖZCÜ TV'de yayınlanan Nokta Atışı programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün beni çağırdı, 'Doktor bey, benim bir rahatsızlığım var. Yardımına ihtiyacım var. Aortumda ciddi bir anevrizma tespit edildi. Türkiye'de pek çok doktora gittim, ama acaba yurt dışından beni bir doktorla buluşturabilir misin?' dedi."

İngiltere'den doktor bulundu ama sigarayı bırakmadı

Çömez, İngiltere'nin önde gelen kalp damar cerrahlarıyla görüştüğünü, tetkiklerin gönderildiğini ve bir doktorla randevulaşıldığını belirtti. Ancak doktorun ilk şartı, Önder'in sigarayı bırakmasıydı.

"Doktor, ciddi bir durum olduğunu söyledi ama mutlaka sigarayı bırakması gerektiğini iletti. Kendisine bu şartı aktardığımda 'Benim düzenimi bozuyorsun' diye yanıt verdi. Hatta daha sonra kendisinin sigarasına karışmamdan rahatsız olup beni genel başkanımıza şikayet etti."

"Bana mı kızgın diye haber gönderdi"

Çömez, Sırrı Süreyya Önder'in bir dönem Meclis'te neden kendisinin bulunmadığını sorguladığını da belirtti:

"İmralı'dan mesaj getirme süreciyle ilgili eleştirilerim olmuştu. Bir gün nöbetçi olmadığım bir haftada, Buğra Kavuncu'ya haber gönderip 'Niye Turhan gelmiyor, bana mı kızgın?' demiş. Ben de kalkıp Meclis'e gittim ve kendisine durumu izah ettim."

"Anadolu kültürü bize ölünün ardından güzel konuşmayı öğretir"

Çömez, sözlerini şöyle noktaladı:

"Siyaseten çok farklı noktalarda olsak da, Sırrı Bey önemli bir siyasetçiydi. Anadolu kültürü bize ölünün ardından güzel konuşmayı öğretir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."