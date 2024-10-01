Ege TV ekranlarında Kemal Karataş’ın moderatörlüğünde yayınlanan "Gündoğdu Meydanı" programında, Karne Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ve Genel Yayın Yönetmeni Oya Pardak, gündemdeki sıcak konuları masaya yatırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’nın görevden ayrılıp ayrılmadığına dair iddialar üzerine yoğunlaşan programda, eski başkan Tunç Soyer'in yönetimi, yerel yönetim sorunları ve gazetecilik ahlakı üzerine çarpıcı yorumlar yapıldı. Soyer'in başarısızlıklarına değinen Eyüphan Gündoğdu, eski İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atila Sertel’i, kurucusu olduğu 9 Eylül Gazetesi’nin satılması yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Yetki aldın mı?

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, sahibi olduğu günlük yayınlanan gazeteyi satmak istemesi hakkında bilinmeyen yönleri aktaran Gündoğdu, şunları söyledi: “Bunu buraya cemiyet başkanı diye oturttular. Bana geçen gün bir kınama yayınlamışlar. Dilek Hanım bin üyesi olan bir cemiyetin başkanı seçildi. İnanılmaz rantın döndüğü bir yerden bahsediyorum. Ben şirket sahibiyim. Hepsi ayrı anonim şirketi olmak zorunda yasa gereği. Sevgili Dilek Gappi, bu akşamüstüne kadar 76 kişinin maaşını ödedim ben. Sen neyin parasını ödüyorsun? Cemiyet gazetesi bir gün bile beklemeden Basın İlan’a girdi. Diğer gazetelerin hakkını yiyerek girdi. Gazete kurulduğunda işsiz gazetecilerin 6 ay, 1 sene iş buluncaya kadar istihdam edildiği, maaş verildiği bir yerdi. 9 Eylül Gazetesi’nde son 4-5 aydır toplanıp bir grup kurmuşlar. Ankara Gazeteciler Cemiyeti, kendi cemiyet gazetesini havuza atmış. Bizimkiler de aynı yöntemi uygulayalım diyorlar. Bizi içerden tehdit ediyorlar. ‘Birleşmezseniz Basın İlan Kurumu sizi denetleyecek’ diyorlar. Basın İlan Kurumu’nu arıyorum. Onların haberleri bile yok böyle bir şeyden. ‘8 gazete birleşsin, bana satsınlar, gazetelerinin hepsini alayım’ dedim ben de. ‘Yok biz 7 buçuk milyona satmayız’ dediler. Dilek Gappi ‘Ben 9 Eylül Gazetesi’ni havuza atmak istiyorum’ diyor. Diğer 8 gazeteden 20 milyon lira para istiyor. Senin gazetenin satışıyla ilgili genel kurulundan aldığın yetkin var mı? 1000 küsur üyene sordun mu? Kimsin sen Dilek Gappi? Ben bunu yazdım diye kınama yazısı yazmışlar bana. Ben suçluymuşum gibi.”

Sertel’e çağrı

Eski Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı, eski İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atila Sertel’in bu konuyla ilgili neden konuşmadığını da merak ettiğini belirten Gündoğdu, “Bunlar kılıfı hazırlamışlar. Benim için yayınladıkları kınamada ‘Gerçek dışı beyanları esefle kınıyoruz. Biz gazeteyi satmıyoruz. Masraflar gereği basılı gazeteyi havuza atmaya karar verdik’ sözlerine yer verdiler. Her şey için konuşan Atila Sertel buna neden konuşmuyor? Buradan payı kim alacak? Bir tane siyasetçi neden bir şey söylemiyor? Siz gazeteci ahlakıyla yaşasanıza. Dilek Gappi bugüne kadar ne yapmış? Sen bu kurumu zarar ettirdim diyemiyorsun. Böyle gazetecilik olmaz olsun. Belediye ile işbirliği yaparsan nasıl gazetecilik yapacaksın ki? Hangi haysiyetle bunu yapacaksın?” diye konuştu.

İstifa bilmecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’nın görevden ayrılıp ayrılmadığı iddiaları ile ilgili de konuşan Eyüphan Gündoğdu, “Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi dizayn etmeye çalışıyor ama burada hataları da var. Cemil Tugay Belediye Başkanı olur olmaz, Genel Sekreterliğe Aykut Erdoğdu gelsin dediler. Barış Karcı’nın neyi vardı? Altındaki kadroyu sakinlikle yöneten biriydi. Yerine gelen kişinin de nasıl görev yaptığını göreceğiz. Ben birkaç genel sekreter gördüm. Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugüne kadar en başarısız belediye yönetimini yaptı. Tunç Soyer döneminde geldi Barış Karcı ve iyi bir bürokrattı. Ben Cemil Tugay’a da sesleniyorum. Aşırı yağmurlar gelecek diye konuşuluyor. Bizi sabah 5’te alıp kanalizasyon çalışmalarını çekmeye götürürlerdi. İzmir’deki bütün su kanallarını bilen bir adamdır. Buraya da başarılı bir genel sekreter getirilmesi gerekiyor. İnşallah bu kardeşimiz de başarılı olur. Bu akşam EBSO toplantısına katılan Barış Karcı oldu. Barış Karcı, muhabirimiz Turgay kılıç’ın sorusu karşısında, ‘bu işin biraz karışık olduğunu ve henüz netleşmediği için istifa sürecini konuşmak istemediğini’ söylemiş. Burada farklı bir şey dönüyor olabilir. Cemil Tugay bir mesaj veriyor olabilir mi? İstanbul’a karşı bir kılıç çekme durumu olabilir mi?” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Oya Pardak da “Farklı bir planlama olabilir. İlla İzmir’den biri olması gerektiğini düşünmüyorum. Belki yurtdışından biri bile getirilebilir. Yeter ki İzmir’e farklı bir bakış açısı katsın” dedi.

‘Herkesin yönetimi olmalı’

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin, gazetecilerin ve mesleğin sorunlarının çözümüne yönelik olarak iş yapması gerektiğini vurgulayan Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Oya Pardak ise 25 yılı aşkın süredir cemiyete üye olduğunu ifade ederek, “Bundan 30 yıl önce televizyonlarda yetiştik ve hayatımızı kurduk. Dilek Gappi benim de meslektaşım. Bir kadın gazeteci olarak sahada görev yaptık hepimiz. Bizlerin de yanında olduğunu hissetmek isterdik. Gazeteciler Cemiyeti tüm gazetecilerin kurumu. Bugün Efsun Erbalaban Yılmaz bir yazı yazdı. Bu yönetim herkesin yönetimi olmalı. Kadın gazeteciler olarak da bu kurumun hepimize ait olduğunu hissetmek istiyoruz. Buranın ticari bir yapı olmadığını görmek istiyoruz. Bazı manidar açıklamalar da var. Cemiyet, aslında gazetecilerin sorunlarını ele alıp daha kucaklayıcı olabilir. Ben isterim ki ‘Bir derdiniz var mı? İşbirliğine gidebilir miyiz?’ diye bir sorulsun” ifadelerini kullandı.

Dilek Gappi itiraf etti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, 9 Eylül Gazetesi’ni satma iddiasını yalanladı ama gazetenin satışı konusunda “Kapalı Toplantılar” yaptığını itiraf etti. İzmirli gazeteciler, Karne Medya Grubu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’nun yaptığı açıklamaları konuşuyor. Gündoğdu, Ege TV’de yayınlanan programda, cemiyet gazetesinin satılığa çıkarıldığını, 20 milyon lira fiyat belirlendiğini bunu yaparken cemiyet üyelerine hiçbir bilgi verilmediğini açıkladı. 9 Eylül’ün değil, gazetenin tek gelir kaynağı olan Basın İlan haklarının satılacağını söyleyen Başkan Dilek Gappi ise , Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez’i, “Kapalı” yani gizli toplantıda konuşulanları kamuoyuna ve cemiyet üyesi gazetecilere açıklamakla suçladı.