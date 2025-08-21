Konak Belediyesi’nin Gültepe Atatürk Spor Tesisi’nde düzenlenen Yaz Spor Okulu’na katılan çocuklar, yaz tatillerini bilim ve kültür gezisiyle renklendirdi. Sabah saatlerinde spor tesisinin önünden servisle alınan öğrenciler, ilk olarak Sancar Maruflu Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada güneş ve uzayla ilgili film gösterimine katılan çocuklar, merak uyandıran deneylerle bilimi keşfetme fırsatı buldu.

Temiz enerji ve bilimsel deneyler öğrenildi

Bilim merkezinde çocuklar, temiz enerji üretimi ve uygulamalı deneyler hakkında bilgiler aldı. Deneyler sırasında çocuklar bilimin temel prensiplerini eğlenceli ve interaktif şekilde deneyimledi. Bu süreç, öğrencilerin merak duygusunu ve öğrenme hevesini artırdı.

Kültür turuyla Anadolu’nun izleri takip edildi

Gezinin ikinci durağı İzmir Kültür Sanat Fabrikası oldu. Burada çocuklar, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını öğrenme fırsatı buldu. Tarihi eserler ve kültürel etkinlikler aracılığıyla geçmişin izlerini takip eden öğrenciler, kültürle bilimi bir arada deneyimledi.

Çocuklar yaz tatilinde eğlenceli ve öğretici vakit geçirdi

Yaz Spor Okulu’nda kendilerini geliştiren öğrenciler, kültür ve bilim gezisi sayesinde hem eğlendi hem de bilgi dağarcıklarını genişletti. Konak Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların spor, bilim ve kültür alanında gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.