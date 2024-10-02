Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanının TBMM açılışında yaptığı yeni Anayasa çağrısına yanıt verdi. Yazılı bir açıklama yapan Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın çağrısının arkasındaki niyetleri eleştirerek, mevcut Anayasa'nın dayatılmasına karşı olduklarını vurguladı.

"Anayasa tiyatrosu"

Kılıç, yaptığı açıklamada, “Saray’ın kapalı kapıları arkasında yazılmış Anayasa’yı bize dayatacaklar. Bu Anayasa tiyatrosunun da Saray’ın Anayasa dayatmasının da hiçbir sürecinde olmayacağımı belirtiyorum” ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanı’nın yeni Anayasa çağrısını, darbe Anayasası ve sivil Anayasa kavramları üzerinden meşruiyet arayışı olarak yorumladı.

Geçmişteki değişiklikler

Kılıç, 1982 Anayasası'nın bugüne kadar 20 kez değiştirildiğini ve 44 maddesinin yürürlükten kaldırıldığını belirtti. AKP iktidarının, Anayasa'da en kapsamlı değişiklikleri 2010 ve 2017 referandumlarıyla yaparak kendisine uyarladığını fakat bu Anayasa’yı dahi uygulamadığını ifade etti.

Anayasasızlık süreci

Açıklamasında Türkiye’nin Anayasasızlık sürecine mahkum edildiğini söyleyen Kılıç, “Yaşadığımız bütün hukuksuzlukların temeli işte bu Anayasasızlık sürecidir. Biz bugün Anayasasızlığı yaşıyoruz” dedi. Yandaşlara dağıtılan ihalelerden, cezasız kalan cinayetlere kadar birçok hukuksuzluğun altını çizen Kılıç, bu durumun mevcut iktidarın sorumluluğu altında olduğunu vurguladı.

Ekonomik kriz ve çözüm önerisi

Gündemlerinin halkın yaşadığı ekonomik ve siyasi kriz olduğunu belirten Kılıç, bu krizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklandığını ifade etti. Kılıç, ekonomik krizin aşılmasının tek yolunun güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek olduğunu söyledi.

"Hayır" dedi

Kılıç, “Darbe Anayasası’na da Hayır! Saray Anayasası’na da Hayır!” diyerek mevcut Anayasa’ya uymayan bir iktidarla anayasanın ‘A’sını bile konuşmanın doğru olmadığını belirtti.