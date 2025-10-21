Zafer Partisi yetkililerinin 21 Ekim 2025 tarihli konuşmasında, Aydın Efeler'deki bir ortaokulda ücretli yemek hizmetinden faydalanmayan öğrencilerin yemekhaneye alınmadığı iddia edildi. Parti, aynı konuşmada KYK yurtlarındaki hijyen ve barınma sorunlarına da dikkat çekti; yetkililer çözüm çağrısı yaptı.

Zafer Partisi temsilcileri, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir ortaokulda öğrencilerin "yemekhane ayrımcılığı"na maruz kaldığını söyledi. İddialara göre, yemekhaneden ücretli yemek yemeyen öğrenciler sınıflara veya yemekhaneye alınmıyor; bazıları dışarıda yemek yemek zorunda kalıyor. Bu duruma ilişkin sosyal medya ve bazı yerel haber paylaşımları da bulunuyor.

Öğrenciler ve bazı veliler, maddi imkânsızlık nedeniyle yemek alamayan çocukların dışlanmasının hem fiziksel hem psikolojik zararlar verdiğini bildiriyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama alınmış değil; iddialar parti konuşmasında dile getirildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bazı okul ziyaretlerinde öğrencilere sağlıklı beslenme önerileri verdiği biliniyor. Bakanlığın resmi sayfasında Prof. Dr. Memişoğlu'nun görev tanımı ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor; ancak ücretsiz okul yemeklerine erişim ve yoksulluğun boyutlarına ilişkin detaylı saha verileri için daha geniş incelemeler gerektiği vurgulanıyor.

saglik.gov.tr

Zafer Partisi konuşmasında akran zorbalığına dikkat çekildi; parti temsilcileri düşük sosyoekonomik statüdeki öğrencilerin daha fazla zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Uluslararası PISA verileri, OECD ortalamasında öğrencilerin yaklaşık dörtte birinin periyodik olarak zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor; OECD raporları okul içi zorbalığın yaygınlığına vurgu yapıyor.

Konuşmada Isparta, Adana, Ankara ve İzmir (Bornova) başta olmak üzere bazı KYK yurtlarındaki hijyen, haşere ve altyapı sorunları aktarıldı. Benzer iddialar ve şikâyetler geçmiş yıllarda da yerel medyada yer almıştı; Isparta örneğinde geçmişte mutfak hijyeniyle ilgili görüntüler yayınlanmıştı. Parti, gençlerin nitelikli barınma ve beslenme hakkı için çağrı yaptı.

Parti temsilcileri, yetersiz beslenme ve barınma koşullarının öğrencilerin derslere katılımını, sağlık durumunu ve psikososyal gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi. Uzmanlar, okul ortamındaki sağlıklı beslenme imkânlarının eşit erişim ilkesi çerçevesinde düzenlenmesinin önemine işaret ediyor.

Konuşmada ayrıca, gençlik ve ceza politikaları, gençlerin güvenliği, sokak çeteleri ile mücadele ve Gençlik Bakanlığı bütçesine dair eleştiriler yer aldı. Zafer Partisi, gençlerin adalet ve güvenlik taleplerine ses vermeyi sürdüreceğini belirtti; parti web sitesinde partinin gençlik vurgusuna ilişkin duyurular bulunuyor.

zaferpartisi.org.tr

Parti konuşmasında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike'daki başarısı da kutlandı. Uluslararası spor haberleri Razgatlıoğlu'nun son dönem performansına yer veriyor.