Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarına ilişkin başlattığı tahsilat sürecini hızlandırmaya devam ediyor. Söz konusu borçların, merkezi idarenin belediyelere ayırdığı kaynaktan kesilmesi için düğmeye basıldı ve bu sayede borçların kısa sürede tahsil edilmesi bekleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi: “Belediyelerin borçları kaynakta kesiliyordu, ancak iştiraklerinin borçları kesilmiyordu. Artık belediye iştiraklerinin de prim borçları kaynakta kesilebilecek. Belediyelerin prim borçlarına baktığımızda, son 6 ayda bu borçların toplamı 96 milyar liradan 160 milyar liraya yükseldi. Yani, prim ödenmemeye devam ediyor ve faizlerin etkisiyle borç miktarı da arttı."

İzmir en borçlu belediye

SGK'ya en fazla prim borcu olan belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 milyar 800 milyon lira borçla ilk sırada yer alıyor. İzmir'i, 8 milyar 700 milyon liralık borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi izliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 milyar 400 milyon lira prim borcu bulunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, 4 milyar 300 milyon liralık borçla 4. sırada yer alırken, Şişli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de borçlu belediyeler arasında öne çıkıyor.