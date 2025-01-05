Kastamonu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mahmut Bey Camii'nin çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yapının tarihine dair önemli veriler elde edilmesini amaçlıyor. Çalışmalar, bölgedeki tarihî kalıntıların korunması ve daha fazla bilgi edinilmesi adına büyük bir öneme sahip. Kazıların sonunda, camii ve çevresi hakkında yeni bulgulara ulaşılması ve bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması bekleniyor.

Tarihi yapının geçmişi aydınlatılacak

Mahmut Bey Camii'nin bulunduğu köyde başlatılan kazı çalışmaları, bölgenin tarihi geçmişini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Yeni bulgular bekleniyor

Kazı çalışmaları, caminin etrafındaki yapıları ve dönemin yaşam tarzını daha yakından incelemeyi amaçlıyor. Bu süreçte elde edilecek veriler, camiin çevresindeki eski yerleşim birimleri ve inşa teknikleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

Kazılar ve koruma çalışmaları paralel yürüyecek

Elde edilecek yeni bulgular, tarihi yapının korunması için yeni yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olacak. Kazı alanında uzmanlar ve koruma ekipleri, hem kazı hem de restorasyon çalışmalarını birlikte yürüterek, Mahmut Bey Camii'ni gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.