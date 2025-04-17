Sheffield Utd ile Cardiff City, 18 Nisan 2025'te Championship'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. İşte tüm detaylar.
Sheffield Utd-Cardiff City maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Sheffield Utd ile Cardiff City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın bilgileri açıklandı.
Sheffield Utd-Cardiff City mücadelesi saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma Tuttur TV üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.
|Maç
|Yayıncı Kanal
|Başlama Saati
|Sheffield Utd-Cardiff City
|Tuttur TV
|19:30
Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
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Tuttur TV: İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
Maç nerede oynanacak?
Sheffield Utd ile Cardiff City arasındaki Championship karşılaşması, İngiltere'nin Sheffield kentinde bulunan Sheffield Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma
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Saat: 19:30
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Kanal: Tuttur TV (şifreli)
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Stadyum: Sheffield Stadyumu, Sheffield