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Sheffield Utd ile Cardiff City arasındaki Championship karşılaşması, İngiltere'nin Sheffield kentinde bulunan Sheffield Stadyumu'nda oynanacak.

Tuttur TV: İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

Sheffield Utd-Cardiff City mücadelesi saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma Tuttur TV üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Sheffield Utd ile Cardiff City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın bilgileri açıklandı.

Sheffield Utd ile Cardiff City, 18 Nisan 2025'te Championship'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. İşte tüm detaylar.

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