Espanyol ile Getafe, 18 Nisan 2025'te La Liga'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. İşte Espanyol-Getafe maç detayları.
Espanyol-Getafe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanacak?
İspanya La Liga'da 32. hafta mücadelesinde Espanyol ile Getafe karşı karşıya geliyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.
Espanyol-Getafe mücadelesi saat 22:00'de başlayacak. Maç, S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.
|Maç
|Yayıncı Kanal
|Başlama Saati
|Espanyol-Getafe
|S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV
|22:00
S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
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S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın.
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Tuttur TV: İddaa numaralı kanallar ve internet üzerinden şifreli yayın.
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S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın.
Maç nerede oynanacak?
Espanyol ile Getafe arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Cornella de Llobregat kentinde bulunan Stage Front Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma
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Saat: 22:00
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Kanal: S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV (şifreli)
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Stadyum: Stage Front Stadyumu, Cornella de Llobregat