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Stadyum: Stage Front Stadyumu, Cornella de Llobregat

Espanyol ile Getafe arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Cornella de Llobregat kentinde bulunan Stage Front Stadyumu'nda oynanacak.

S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın.

Tuttur TV: İddaa numaralı kanallar ve internet üzerinden şifreli yayın.

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın.

Espanyol-Getafe mücadelesi saat 22:00'de başlayacak. Maç, S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

İspanya La Liga'da 32. hafta mücadelesinde Espanyol ile Getafe karşı karşıya geliyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

Espanyol ile Getafe, 18 Nisan 2025'te La Liga'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. İşte Espanyol-Getafe maç detayları.

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