2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve hâlâ büyük bir izleyici kitlesi bulunan ‘Sihirli Annem’ dizisinde Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizideki rolüyle hafızalarda kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir değişimle karşımıza çıktı.

Özmüldür, son dönemde 30 kilo vererek büyük bir değişim geçirdi. Bu zayıf haliyle hayranlarını şaşkına çeviren oyuncuya sosyal medyada, "Çok zayıflamış, tanımakta zorlandım", "Bayağı zayıflamış, çok yakışmış", "Ağzım açık kaldı" gibi pek çok olumlu yorum yapıldı.

Kariyerinde çeşitli alanlarda başarı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olan Buğra Özmüldür, çevirmenlik ve senaristlik gibi farklı alanlarda da başarılı bir kariyer inşa etti. Zayıflama süreci kadar, kariyerinde de çok yönlü bir başarı yakalamış olan Özmüldür, hem ekranlarda hem de sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor.