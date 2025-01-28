Salihli’nin kalbi Gökçepınar Caddesi’nde hayata geçirilen yeni kavşak, modern şehircilik ilkelerine uygun olarak tasarlandı. Ancak bu düzenleme yalnızca trafik rahatlığını sağlamıyor, aynı zamanda şehrin derin tarihi köklerine dikkat çekiyor. Kavşağın merkezinde, orijinali Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metropolitan Müzesi’nde sergilenen ve iadesi için çalışmalar süren Lidya Sütunu simgelendi.

“Tarihi değerlerimizi yansıtıyoruz”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, kavşak düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, projenin sadece bir ulaşım çözümü olmadığını, aynı zamanda şehrin köklü tarihini hatırlatmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Nurlu, “Lidya Sütunu'nun görsel temsili, Salihli’nin dünya mirasındaki yerini hatırlatmak ve iadesi için süren çalışmalarımıza dikkat çekmek açısından büyük bir adım” dedi.

Kültürel miras öne çıktı

Salihli Belediyesi, Gökçepınar Caddesi’nde hayata geçirdiği bu projeyle hem trafik sorunlarına çözüm getirirken hem de şehrin kültürel mirasını ön plana çıkarmayı başardı. Yeni kavşak, Salihli’nin kimliğine değer katarken vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.