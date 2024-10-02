Ankara’da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 22 sanıklı davası devam ederken, duruşma öncesinde adliye bahçesinde gergin anlar yaşandı. Kararın açıklanmasına dakikalar kala, Sinan Ateş’in ailesi bahçede beklediği sırada kimliği belirsiz bir kişi, aile üyelerine saldırdı. Saldırganın gözaltına alındığı olayda, anne Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu panik anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Dava 22 sanıkla devam ediyor

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın yargılandığı dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Karar duruşmasına saatler kala yaşanan bu saldırı, gerginliğin dozunu artırdı.

Sanıkların son savunmaları

Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklardan tetikçi Eray Özyağcı, "Ben tasarlayarak kimseyi öldürmedim. Sinan Ateş’i sadece ayaklarından vurmak istedim ama olay kontrolden çıktı. Panikle ateş etmeye devam ettim. Keşke böyle olmasaydı" şeklinde savunma yaptı. Olay sonrası motosikletle tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya ise, "Ben alacak verecek meselesi için oradaydım. Bir cinayete karışacağımı bilsem, Ankara’ya asla gelmezdim" diyerek beraatini talep etti.

"Kimsenin emir kulu değilim"

Azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep ise, "Bu benim şahsi meselem. Kimseden emir almadım. Cezamı çekmek istiyorum ama olay farklı yönlere çekiliyor" ifadelerini kullandı. Ülkü Ocakları eski Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise, "Olayla hiçbir ilgim yok, adalete güveniyorum. Türk yargısından adil bir karar bekliyorum" dedi.

Adliye bahçesinde kaos

Mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 16.30’a ertelerken, bu ertelemenin hemen ardından adliye bahçesinde Sinan Ateş’in ailesine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e yapılan saldırı sonrası anne Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Saldırganın polis tarafından hızlıca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Abladan açıklama: "Hesap soracağım!"

Olayın ardından basın açıklaması yapan Sinan Ateş’in ablası Ayşe Ateş, "Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Bunu buraya yazıyorum. Eğer başıma bir şey gelirse, sorumlular bellidir: MHP ve Ülkü Ocakları'ndaki isimler. Sinan Ateş’in hesabını sorana kadar durmayacağım. Beni yerlerde sürüklediler ama ben hepsiyle hesaplaşacağım" diyerek, yaşanan olayların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı.