Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat'ın da aralarında bulunduğu sekiz sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından sekiz sanık hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç ile Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu'nun, 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.

Trafik Şube'de görevli komiser Talha Atalay hakkında ise 'kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar da 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanacak. Hazırlanan iddianame Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken sanıklar, 26 Mart 2025'te hâkim karşısına çıkacak.