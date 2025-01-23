Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan evli bir çift yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Boyabat-Durağan kara yolunda meydana geldi

Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkiinde Y.Y. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan dört kişi yaralandı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli çift hayatını kaybetti

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, otomobil sürücüsü Y.Y. ve eşi D.Y. kurtarılamadı.