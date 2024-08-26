İzmir'in Buca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şirinyer Hipodromu, Türkiye'deki at yarışı severler için özel bir yere sahiptir. Şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çeken bu hipodrom, Adnan Menderes Havalimanı'na sadece 15 kilometre mesafededir. Batısında İzmir-Aydın Demiryolu'na komşu olan hipodrom, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezidir.

Geniş bir alana yayılmış tesisler

Hipodromun geniş arazisi, toplamda 479.114 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu geniş alan içerisinde 323.674 metrekarelik bir arazi ve buna ek olarak 155.440 metrekarelik bir alanda yer alan birçok tesis bulunmaktadır. Bu tesisler arasında 1,281 box ahır, bir at hastanesi, 100 araçlık otopark, gezinti padokları ve çeşitli diğer yapılar bulunur. Hipodromun sahip olduğu modern ve geniş tesisler, at yarışı tutkunları için ideal bir ortam sunmaktadır.

Yarış pistleri ve diğer imkanlar

Şirinyer Hipodromu'nda üç farklı pist yer almaktadır:

1756 metrelik kum pist: Kum pist, özellikle kış aylarında yapılan yarışlar için tercih edilir.

1572 metrelik çim pist: Çim pist, yaz aylarında yapılan yarışlar için idealdir.

1345 metrelik antrenman kum pisti: Bu pist, yarış öncesi atların hazırlıkları için kullanılır.

Hipodromda iki adet tribün binası bulunmaktadır. Ayrıca yarış severler için iki panoramik restoran, iki bahçe restoran, bir kır kahvesi ve bir VIP restoran da mevcuttur. Yemek yemek ya da sadece bir şeyler içmek isteyenler için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Hipodromda ayrıca, eyerleme mahalli, ot yem deposu, doping kontrol binası, müdürlük binası, garaj ve atölyeler gibi birçok işlevsel yapı yer alır.

Aileler için eğlence ve çocuklar için Midilli Parkı

Şirinyer Hipodromu, sadece yarış severler için değil, aynı zamanda aileler ve çocuklar için de cazip bir mekandır. Hipodromda çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir midilli parkı bulunmaktadır. Bu parkta 5 adet midilli at yer almakta ve küçük çocuklar bu parktan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Aileler için ayrıca çocuk oyun bahçesi de mevcuttur.

Gece yarışlarının heyecanı

Şirinyer Hipodromu, Türkiye'de gece yarışlarının ilk kez düzenlendiği yer olarak bilinir. 31 Mayıs 2007 tarihinde başlayan bu uygulama, pistler ve padok mahallinin aydınlatma direkleri ile ışıklandırılması sayesinde gerçekleştirilmiştir. Gece yarışları, at yarışı tutkunlarına farklı bir heyecan yaşatır ve bu deneyim, özellikle sıcak yaz gecelerinde büyük ilgi görür.

Yarışları canlı izleme imkanı

Hipodrom alanında yer alan 48 metrekarelik dev LED ekran, yarışların canlı olarak izlenmesine olanak tanır. Bu ekran sayesinde, hipodromda bulunan herkes yarışları yakından takip edebilir. Hem gündüz hem de gece yapılan yarışlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar.

Şirinyer Hipodromu'na ziyaret

Şirinyer Hipodromu, İzmir'de yapılacak bir gezi sırasında mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Hem tarihi hem de modern yapısıyla, ziyaretçilere hem geçmişe yolculuk yapma hem de günümüzün at yarışı heyecanını yaşama fırsatı sunar. İzmir'de geçirilen bir günün ardından, hipodromun ferah alanlarında bir yürüyüş yapabilir, çocuklarınızla midilli parkında eğlenebilir ve ardından keyifli bir yarış izleyebilirsiniz.

Şirinyer Hipodromu, İzmir'de hem yerel halk hem de turistler için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Yarışların yanı sıra sunduğu sosyal olanaklar ve dinlenme alanlarıyla da öne çıkan bu mekân, İzmir'in enerjik atmosferini yansıtan önemli bir merkezdir.

Şirinyer Hipodromu nerede ve nasıl ulaşılır?

Şirinyer Hipodromu, İzmir'in Buca ilçesi sınırları içerisinde yer alır. İzmir şehir merkezine oldukça yakın olan bu hipodrom, hem özel araçla hem de toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır.

Adres: Şirinyer Hipodromu Menderes Caddesi, No: 1 Şirinyer, Buca İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır?

Özel araçla: Şirinyer Hipodromu, İzmir şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafededir. Adnan Menderes Havalimanı'na ise sadece 15 kilometre uzaklıktadır. Şehir merkezinden hipodroma özel aracınızla yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz. İzmir-Aydın otoyolunu kullanarak Buca çıkışından Şirinyer yönüne doğru ilerleyin.

Toplu taşıma ile: İzmir'in geniş toplu taşıma ağı sayesinde Şirinyer Hipodromu'na kolayca ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden Buca'ya giden otobüs hatlarını kullanarak hipodromun yakınında inebilirsiniz. Ayrıca, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) ile Şirinyer İstasyonu'nda inerek, kısa bir yürüyüşle hipodroma ulaşmanız mümkün. İZBAN hattı, şehir merkezinden ve havalimanından doğrudan bağlantı sağlar.

Taksi: Şehir merkezinden ya da havalimanından taksiyle hipodroma ulaşmak da hızlı ve konforlu bir seçenektir.

Şirinyer Hipodromu'na gitmek için tercih ettiğiniz ulaşım yöntemini seçebilir ve İzmir'in bu tarihi ve modern yarış merkezine kolayca ulaşabilirsiniz.