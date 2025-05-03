TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siyaset dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlandı. İşte o mesajlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını teessürle öğrendim. Uzlaşmacı, sağduyulu kişiliği ve barışa olan inancıyla ülkemizin son dönem siyasetinde iz bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine yakınlarına, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Mücadele dolu bir geçmişi olan, kültür, sanat ve basın alanında da eserler bırakan sevgili Sırrı Süreyya Önder, son olarak 10 yılı aşkın bir süredir, Kürt meselesinin barışçıl çözümü açısından önemli bir konumda yoğun bir mesai sarf etmişti. Gezi sürecinde, rantçı sermaye iktidarının Gezi Parkı’nı kuşatması sırasında ağaçlara siper olması da ona dair unutulmaz kareler arasında hep yer alacaktır. Yaşamı boyunca, özgür, demokratik, sömürüsüz ve barıştan yana bir ülkenin inşası için mücadele etmiş ve bedel ödemiş olan Sırrı Süreyya Önder, zor koşullar altında mizahi bir yaklaşımı elden bırakmayan üslubuyla da kendisinden farklı düşünen çevrelerde bile sempati yaratmayı başarmıştır. Ailesi, dostları, yoldaşları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Türkiyemizin birlik, bütünlük, özgürlük ve demokrasi sürecine çok önemli katkılarda bulunmakta olan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in kaybını büyük üzüntüyle öğrendik. Türküyle, Kürdüyle bütün Türk milletinin acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

DEM PARTİ

İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP)

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi ve DEM Parti olmak üzere tüm sevenlerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız.

SOL PARTİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyor DEM Parti’ye, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ

Hayatını nerede ezilen ve sömürülen varsa onunla birlikte mücadele etmeye adamış olan Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yürüdüğü yolda büyük bedeller ödedi. Kararlılığıyla, direngenliğiyle ve kapsayıcılığıyla bu toprakların mücadele geleneğinde bir iz bıraktı. Ardından gelenler onu asla unutmayacak. Başta DEM Parti olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel

Ömrünü demokrasi ve barış mücadelesine vermiş TBMM Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına, sevdiklerine, DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

Her siyasi görüşten yurttaşımızın sevgisini kazanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum. Herkesin hayatına başka şekilde dokunmuştur, ben kendisini Gezi’deki ağacı savunmasıyla hatırlayacağım. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun, herkese sabır diliyorum.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onu, vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, değerli insan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sırrı Süreyya Önder, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve vicdanın diliyle konuşan özel bir insandı. Mizahı, zarafeti ve samimi diliyle kalplerde iz bıraktı. Böylesine değerli bir insanla mesai yapmak bizler için büyük şanstı… Ailesine, sevenlerine ve tüm DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Hayatını toplumsal barışa adamış, Meclis'in güler yüzlü ismi Sırrı Süreyya Önder'e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatına çok üzüldüm. Sadece bir siyasetçi değildi Sırrı Süreyya Önder. Mizahıyla en karanlık anlarda bile gülümseten, duruşuyla eğilip bükülmeyen, direnişiyle umut olan biriydi. Hayatı boyunca dürüstlüğünden taviz vermedi, haksızlığa karşı susmadı. Huzurla uyu Sırrı abi..

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

Onunla ilgili hep "Keşke daha önce tanışsak, daha çok konuşsak, tartışsak" diye düşünürdüm. Her sohbetimiz ayrı bir ders, ayrı bir unutulmaz andı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili, barış savunucusu, SBF’den devrimci arkadaşım Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, tüm DEM Parti camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Onu her zaman barışa olan katkısıyla, güler yüzüyle, devrimci duruşuyla ve demokrasiye olan sarsılmaz inancıyla hatırlayacağız. Bu toprakların vicdanı olarak hafızamızda ve kalplerimizde yaşamaya devam edecek.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın

Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Nüktedanlığıyla zalimlere verdiği derslerden herkes utandı; taş kalpliler utanmadı. Barış için verdiği mücadeleyle her zaman anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen

Değerli Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Çok çok özel bir insandı. Mekanı cennet olsun.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili, yazar, senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye bugün çok büyük bir değerini kaybetti. Güleryüzlü, barışçıl ve uzlaşmacı kişiliği hepimize mirastır. Toprak incitmesin...

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

Hayatını barış mücadelesine adamış bir insanı, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Meclis çatısı altında görev yaptığımız, sözüyle, duruşuyla iz bırakan bir insandı. Daha söyleyecek çok sözü, yürüyecek çok yolu vardı… Barışa, kardeşliğe ve umuda dair çok şey bıraktı ardında. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm yol arkadaşlarına sabır diliyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Demokrasi ve barış mücadelesine verdiği katkı unutulmayacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu

Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.